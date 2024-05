Зеленский решительно осудил покушение на Фицо и пожелал ему выздоровления

Президент Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранее в среду.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter (X).

Зеленский назвал нападение на словацкого премьер-министра ужасным и подчеркнул, что Украина "решительно осуждает этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера".

"Необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в какой форме и ни в одной сфере. Искренне надеемся на скорейшее выздоровление Роберта Фицо и выражаем нашу солидарность с народом Словакии", – добавил президент.

The attack on Slovakia’s Prime Minister Robert Fico is appalling.



We strongly condemn this act of violence against our neighboring partner state's head of government. Every effort should be made to ensure that violence does not become the norm in any country, form, or sphere.…