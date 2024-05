Британия подтвердила первые задержания мигрантов в рамках схемы депортации в Руанду

Министерство внутренних дел Великобритании 1 мая подтвердило, что в последние дни задержало определенное количество искателей убежища, которые будут депортированы в Руанду в рамках новой схемы по противодействию нелегальной миграции.

Как пишет "Европейская правда", это следует из сообщения британского МВД.

Сообщения о том, что сотрудники британской иммиграционной службы задерживают людей для депортации в Руанду, появились в начале недели. В среду Министерство внутренних дел Британии подтвердило, что осуществляется "серия общенациональных операций".

"Первые нелегальные мигранты, которых должны были вывезти в Руанду, уже задержаны", – добавили в ведомстве, опубликовав короткое видео задержаний.

BREAKING: The first people set to be removed to Rwanda have been detained. pic.twitter.com/2WWNhQVC1l