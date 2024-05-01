Британия подтвердила первые задержания мигрантов в рамках схемы депортации в Руанду

Министерство внутренних дел Великобритании 1 мая подтвердило, что в последние дни задержало определенное количество искателей убежища, которые будут депортированы в Руанду в рамках новой схемы по противодействию нелегальной миграции.

Как пишет "Европейская правда", это следует из сообщения британского МВД.

Сообщения о том, что сотрудники британской иммиграционной службы задерживают людей для депортации в Руанду, появились в начале недели. В среду Министерство внутренних дел Британии подтвердило, что осуществляется "серия общенациональных операций".

"Первые нелегальные мигранты, которых должны были вывезти в Руанду, уже задержаны", – добавили в ведомстве, опубликовав короткое видео задержаний.

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BREAKING: The first people set to be removed to Rwanda have been detained. pic.twitter.com/2WWNhQVC1l – Home Office (@ukhomeoffice) May 1, 2024

Там добавили, что задержание является "ключевой частью плана обеспечения авиаперевозок в Руанду в течение следующих 9-11 недель" и "еще одной важной вехой" в противодействии нелегальной миграции в Британию.

Для осуществления депортаций британское правительство увеличило количество мест для временного содержания искателей убежища до более 2200 и забронировало коммерческие чартерные рейсы.

В прошлом месяце британский парламент принял противоречивый законопроект о депортации искателей убежища в Руанду, что имеет целью снизить мотивацию мигрантов с риском для жизни пытаться попасть в Британию на небольших лодках через Ла-Манш.

В Совете Европы заявили о серьезной обеспокоенности по соблюдению прав человека в связи с этим решением, а Ирландия сетует на рост незаконной миграции у себя.