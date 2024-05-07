В правительстве Австрии хотят высылать часть осужденных в Косово

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер поддерживает идею передачи осужденных преступников из стран, не являющихся членами Европейского Союза, для отбывания наказания в частично признанное Косово.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Предложение высылки части заключенных глава австрийского МВД во вторник, 7 мая, обсудил с министром юстиции Дании Петером Хуммельгардом.

Эта страна в 2021 году арендовала тюремные камеры в Косово, чтобы разгрузить собственные переполненные тюрьмы. Но пока договоренность не выполняется, потому что косовский парламент ее не одобрил.

Реклама:

"Места заключения, подобные тем, которые Дания планирует создать в Косово, также являются частью австрийского плана федерального канцлера Карла Нехаммера", – сказал после встречи Карнер.

Он добавил, что Австрия настроена "активизировать сотрудничество между нашими странами в сфере безопасности и борьбы с организованной преступностью".

Вена имеет одну из самых жестких позиций по миграции в Евросоюзе, из-за чего последовательно блокировала расширение Шенгенской зоны на Румынию и Болгарию.

В прошлом году она заинтересовалась предложением Великобритании депортировать часть искателей убежища в третью страну, чтобы уменьшить миграционную нагрузку.