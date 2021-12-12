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Заморская территория Франции на референдуме отказалась от независимости

Воскресенье, 12 декабря 2021, 17:14

Тихоокеанская территория Новая Каледония на референдуме в воскресенье подавляющим большинством голосов проголосовала за отказ от независимости от Франции.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Окончательные результаты показали, что 96,5% граждан проголосовали за то, чтобы остаться в составе Франции, при этом 3,5% поддержали независимость и около 3% были недействительными.

Результат был омрачен бойкотом ведущих партий, выступающих за независимость, утверждавших, что пандемия коронавируса помешала честному голосованию. Явка составила всего 44%.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что результат однозначен. "Поэтому Новая Каледония останется французской. Мужчины и женщины Новой Каледонии решили остаться французами, они сделали выбор", – сказал он в телевизионном обращении.

Воскресное голосование по вопросу независимости стало третьим за три года. Предыдущие референдумы имели более равные результаты: 56,7% проголосовали за Францию ​​в ноябре 2018 года и 53,5% в октябре 2020 года.

Голосование было частью соглашения, заключенного с местными политическими лидерами в 1998 году, которое предусматривало до трех шансов на независимость.

Новая Каледония – архипелаг из десятков островов в южной части Тихого океана, в 15 тысячах километров от Парижа, вошедший в состав Французской империи в 1853 году.

С 1998 года он является особым административно-территориальным образованием Франции.

Напомним, карибское государство Барбадос официально отстранило от должности главы государства королеву Елизавету II и 30 ноября стало самой молодой республикой в ​​мире.

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Франция
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