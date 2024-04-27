Два самолета Finnair не смогли приземлиться в Эстонии из-за проблем с GPS

Два самолета финского национального авиаперевозчика Finnair, следовавших из Хельсинки в эстонский город Тарту, были вынуждены вернуть назад из-за помех сигнала GPS.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет финский телерадиовещательный Yle.

Директор отдела связи с общественностью Finnair Пяйвит Таллквист сообщила, что рейсы, вылетевшие в ночь с четверга на пятницу и с пятницы на субботу, вернулись в аэропорт Хельсинки-Вантаа.

По расписанию они должны были приземлиться в Тарту в 00:40.

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По словам Таллквист, помехи GPS сами по себе являются обычным явлением и не вызывают подобных ситуаций. Обычно аэропорты имеют несколько систем приближения и не обязательно нуждаются в сигнале GPS.

"Аэропорт Тарту – один из немногих аэропортов, где нет других методов захода на посадку", – прокомментировала Таллквист.

Дневные рейсы в пятницу прошли в обычном режиме.

Finnair начал выполнять рейсы в Тарт только в конце марта.

С 2022 года в Финляндии также увеличились помехи сигнала GPS во время полетов.

О проблемах с GPS-навигацией в Европе сообщалось с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в частности вокруг Калининградской области – российского анклава, выходящего к Балтийскому морю.

Европейские государства считают, что это – целенаправленные действия Москвы.

В марте стало известно, что Россия могла заглушить сигнал на самолете министра обороны Британии Гранта Шаппса, когда тот пролетал вблизи Калининграда.