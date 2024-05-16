Россия высылает военного атташе Британии и обещает, что это еще не все

Министерство иностранных дел России 16 мая объявило о высылке атташе по военным вопросам британского посольства в ответ на аналогичный шаг Лондона, но сказало, что готовит следующие шаги.

Такое, как пишет "Европейская правда", опубликовали на сайте российского МИД.

Внешнеполитическое ведомство России традиционно назвало решение Британии выслать российского атташе "политически мотивированным действием с ярко выраженным русофобским характером, наносящим непоправимый ущерб двусторонним отношениям".

Представителю посольства Британии, которого вызвали в МИД России, объявили о высылке британского атташе по вопросам обороны – он должен "в недельный срок" покинуть российскую территорию.

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"Этой мерой наша реакция на объявленные 8 мая недружественные антироссийские действия британской стороны не исчерпывается. О дальнейших ответных шагах инициаторы эскалации будут проинформированы", – многозначительно анонсировали в сообщении.

Напомним, в начале мая Великобритания объявила о выдворении российского военного атташе, необъявленного офицера военной разведки, и лишение дипломатического статуса нескольких российских объектов в Великобритании, которые, как считают, использовались в разведывательных целях.

Кроме того, Лондон ввел новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, в том числе ограничение времени пребывания российских дипломатов в Великобритании.

Также российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Великобритании, чтобы объявить ему о принятых мерах.