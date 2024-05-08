Британия объявила о выдворении российского военного атташе

Великобритания объявила о выдворении российского военного атташе, лишение дипломатического статуса некоторых объектов недвижимости, а также ограничение срока действия российских дипломатических виз.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Британский министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что эти действия являются следствием злонамеренной деятельности России по всей Британии и Европе.

"Мы вышлем российского военного атташе, который является необъявленным офицером военной разведки", – заявил Клеверли в парламенте.

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Также по его словам, с нескольких объектов недвижимости будет снят дипломатический статус.

"Мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, в том числе ограничиваем продолжительность пребывания российских дипломатов в Великобритании", – добавил он.

Напомним, в марте МИД Австрии решил объявить двух работников посольства РФ персонами нон грата из-за того, что их деятельность несовместима с дипломатическим статусом.

Такой шаг ведомство приняло после сообщений в СМИ о том, что Россия может использовать своих дипломатов для разведывательной деятельности.

Также Латвия объявила российского дипломата персоной нон грата из-за "дискредитации государственных институтов и органов власти Латвийского государства и разжигания вражды среди латвийского общества".