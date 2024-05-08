Британия вызвала посла РФ после объявления мер по борьбе со шпионажем

Российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Великобритании, чтобы объявить ему о принятом пакете мер, направленных на выявление и ликвидацию российских разведывательных операций в стране.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства, пишет "Европейская правда".

В правительстве Великобритании напомнили, что в среду, 8 апреля, были приняты решения о:

выдворении российского военного атташе , необъявленного офицера военной разведки;

, необъявленного офицера военной разведки; лишении дипломатического статуса нескольких российских объектов в Великобритании, которые, как полагают, использовались в разведывательных целях;

введении новых ограничений на выдачу российских дипломатических виз, в том числе ограничить время пребывания российских дипломатов в Великобритании.

"Сегодня Великобритания вызвала российского посла, чтобы напомнить об этих мерах и еще раз подчеркнуть, что с такими действиями России не будут мириться", – говорится в заявлении.

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Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что правительство принимает меры, чтобы "послать России мощный сигнал сдерживания и еще больше уменьшить способность российских спецслужб угрожать Великобритании".

"С момента незаконного вторжения в Украину попытки России подорвать безопасность Великобритании и Европы становятся все более дерзкими. Эти меры являются недвусмысленным сигналом российскому государству – их действия не останутся без ответа", – сказал глава МИД Дэвид Кэмерон.

Напомним, в марте МИД Австрии решил объявить двух работников посольства РФ персонами нон грата из-за того, что их деятельность несовместима с дипломатическим статусом.

Такой шаг ведомство приняло после сообщений в СМИ о том, что Россия может использовать своих дипломатов для разведывательной деятельности.

Также Латвия объявила российского дипломата персоной нон грата из-за "дискредитации государственных институтов и органов власти Латвийского государства и разжигания вражды среди латвийского общества".