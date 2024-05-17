В Сербии планируют протесты против строительства, которое финансирует зять Трампа

Оппозиционные группы в Сербии планируют акции протеста против строительства в центре Белграда, которое финансирует компания зятя бывшего президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера на месте бывшего генерального штаба.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Ранее на этой неделе правительство Сербии подписало соглашение с компанией, связанной с Кушнером, о 99-летней аренде земли в центре Белграда для "восстановления" разбомбленных зданий в результате бомбардировок НАТО.

Кушнер подтвердил сообщения о том, что его компания планирует профинансировать проект стоимостью 500 млн долларов. Он будет включать высотный отель, роскошный жилой комплекс, офисные помещения и магазины.

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"Экономический прогресс в Сербии за последнее десятилетие был впечатляющим. Этот проект еще больше поднимет Белград на уровень ведущего международного центра, которым он становится", – говорится в заявлении Кушнера.

Сербские чиновники приветствовали проект, но оппозиционные группы и многие представители общественности выступили против него.

Для многих место разбомбленного здания бывшего генштаба является мощным символом сопротивления Сербии тому, что они называют "агрессией НАТО" 25 лет назад.

Лидер оппозиционной группы "Экологическое восстание" Александар Йованович заявил, что организация "будет использовать все средства, в том числе и физические", чтобы защитить снос старого здания генштаба и передачу его американской компании.

"Как только появятся первые бульдозеры, мы будем их ждать", – сказал Йованович на пресс-конференции и призвал всех граждан присоединиться к ним, особенно военнослужащих Вооруженных сил Сербии.

В то же время члены правительства Сербии защищают соглашение с компанией, связанной с Кушнером.

"Мы восстановим здание через 25 лет после того, как оно было разрушено во время бомбардировки. Четверть века никто до этого правительства не думал о восстановлении комплекса. Когда это пространство будет возрождено, оно будет способствовать развитию Белграда и Сербии", – заявил министр строительства Горан Весич.

Он сообщил, что на этом месте будет построен мемориал жертвам бомбардировок, который будет финансировать инвестор.

В марте оппозиционная общественная инициатива Kreni-Promeni ("Движение-изменение") запустила петицию с требованием остановить строительство в центре Белграда, которое финансирует компания Кушнера.