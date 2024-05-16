СМИ: В правительстве Венгрии врали, называя большую российскую кибератаку на МИД выдумкой

Венгерские СМИ получили доступ к внутренним документам, которые доказывают, что венгерские власти знали о кибератаке более 2-летней давности на МИД, за которой вероятно стояли российские хакеры, хотя тогда отрицали ее.

Об этом сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда".

Журналисты получили новые документы, которые доказывают, что более 2 лет назад связанные с российскими спецслужбами хакеры совершили масштабную кибератаку на системы Министерства иностранных дел Венгрии и могли получить очень ценную информацию.

После первых сообщений СМИ о событии в марте 2022 года, МИД и несколько политиков из правящей партии отрицали инцидент.

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Теперь журналисты получили документ, который доказывает, что атака была и ведомство знало о проблеме.

444.hu

Еще в сентябре 2021 года главный начальник Национальной службы безопасности (NBSZ), отвечающий за техническую безопасность других ведомств, передал доклад с оценкой состояния цифровой инфраструктуры МИД.

В нем говорится, что электронная почта, серверы и по крайней мере часть устройств, задействованных в процессах идентификации пользователей, оказались скомпрометированы, в том числе учетные записи администраторов с самым высоким уровнем доступа. Из того технического описания следует, что злоумышленники могли видеть письма, файлы, персональные данные сотрудников МИД и много другой чувствительной информации.

В дополнение, автор доклада прямо указывает, что кибератака может быть связана с группами APT 28, связанной с российским ГРУ, и APT 29, связанной с ФСБ.

В начале недели журналисты снова прямо спросили главу МИД Петера Сийярто о давней кибератаке, на что он сначала ответил, что ему "неизвестно" о взломе хакерами системы МИД. Когда после того журналисты сообщили ему, что имеют в распоряжении доклад, Сийярто выразил уверенность, что компетентные ведомства явно сделали все необходимое для того, чтобы устранить угрозу, и поставил под вопрос, легальным ли образом СМИ получили документ.

Журналисты утверждают, что проверили свои источники и подлинность документа и что он не подпадает под действие законодательства о защите засекреченных документов.

Напомним, в Британии недавно стало известно о кибератаках на платежную сеть армии.

Политикам и чиновникам в стране предложили дополнительную киберзащиту перед выборами.