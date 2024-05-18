Литва передаст шесть радаров AMBER-1800 Украине

Литва передаст Украине шесть радарных систем AMBER-1800 с радиусом действия около 350 километров.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом в Берлине, пишет "Европейская правда".

Литва присоединилась к немецкой инициативе "Немедленные действия по противовоздушной обороне". Эта инициатива направлена на усиление противовоздушной обороны Украины.

ФОТО: ALTIMUS-TECH Реклама:

По словам Писториуса, связанная с инициативой передача шести радиолокационных систем AMBER-1800 является вкладом Литвы в спасение жизней в Украине.

"Спасибо также за ваше участие в нашей инициативе по противовоздушной обороне", – сказал министр, обращаясь к Кащюнасу.

Напомним, в апреле министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил необходимость предоставить Украине средства для усиления противовоздушной обороны.

13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Украина обратилась к партнерам с просьбой усилить ее ПВО после активизации российских воздушных ударов этой весной.