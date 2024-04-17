Глава МИД Литвы: РФ воспользуется нерешительностью Запада в поставках систем ПВО Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил необходимость предоставить Украине средства для усиления противовоздушной обороны.

Его заявление приводит пресс-служба МИД Литвы, сообщает "Европейская правда".

Ландсбергис убежден, что успех Израиля и союзников в отражении массированной атаки Ирана должен способствовать увеличению поставок средств противовоздушной обороны для Украины.

"Страх Запада перед эскалацией ситуации путем предоставления Украине средств противовоздушной обороны позволит России воспользоваться такими колебаниями в свою пользу", – сказал литовский министр.

Комментируя события на Ближнем Востоке, Ландсбергис указал на последствия промедления Запада с ужесточением санкций против Ирана – на выходных Иран выпустил не менее 300 беспилотников "Шахед" и баллистических ракет по Израилю, более 180 таких же дронов на прошлой неделе РФ использовала против Украины.

Он отметил, что необходимо избежать распространения конфликта в регионе, который имел бы катастрофические последствия для Ближнего Востока и Украины, которая продолжает борьбу против России.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17-19 апреля посетит Италию для участия в министерской встрече "Группы семи", на которой, как сообщала "ЕП", он обсудит предоставление Украине дополнительных батарей Patriot и других систем противовоздушной обороны для защиты от российского террора.

В прошлую пятницу Кулеба заявил, что идут активные переговоры с союзниками о получении двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной SAMP/T.

13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.