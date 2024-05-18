Разведка Британии оценила последствия последних успешных атак Украины в Крыму

Минобороны Великобритании считает, что последние успешные атаки Украины привели к общему ухудшению способности России защищать воздушное пространство вокруг Крыма.

Об этом говорится в ежедневном обзоре британского Минобороны о российско-украинской войне, пишет "Европейская правда".

14 мая 2024 года украинские военные нанесли удары по российским военным объектам, в результате которых были уничтожены элементы зенитно-ракетной батареи C-400 на аэродроме Бельбек, включая радар и пусковые установки.

Кроме того, сообщается, что по меньшей мере два самолета МиГ-31БМ были уничтожены на земле.

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Это четвертый случай за последний месяц, когда российская противовоздушная оборона в Крыму понесла потери.

Ранее Вооруженные силы Украины провели успешные действия по радиолокационной станции "Ай-Петри", а также по аэродрому "Джанкой".

Совокупный эффект этих ударов привел к общему ухудшению способности России защищать воздушное пространство вокруг Крыма, одновременно продемонстрировав способность Украины влиять на операции российской ПВО, отмечают в обзоре.

Очень вероятно, что это приведет к тому, что Россия будет вынуждена рассредоточить воздушные средства или рисковать потерей большего количества самолетов, а также передислоцировать средства ПВО из других мест.

Уменьшение покрытия самолетов A-50 и их рассредоточение с крымских аэродромов, вероятно, приведет к увеличению количества летных часов и частоты вылетов истребителей для заполнения пробелов в покрытии, что приведет к увеличению проблем с техническим обслуживанием их флотов.

Перед этим британская разведка отмечала, что считает маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь, чтобы захватить Харьков без привлечения своих дополнительных сил в этот регион.

Один из прошлых обзоров был посвящен тому, как российские ракетные удары разрушают украинское культурное, историческое и религиозное наследие.