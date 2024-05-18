Розвідка Британії оцінила наслідки останніх успішних атак України в Криму

Міноборони Британії вважає, що останні успішні атаки України призвели до загального погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму.

Про це йдеться у щоденному огляді британського Міноборони про російсько-українську війну, пише "Європейська правда".

14 травня 2024 року українські військові завдали ударів по російських військових об'єктах, у результаті яких були знищені елементи зенітно-ракетної батареї C-400 на аеродромі Бельбек, включаючи радар і пускові установки.

Крім того, повідомляється, що щонайменше два літаки МіГ-31БМ були знищені на землі.

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Це четвертий випадок за останній місяць, коли російська протиповітряна оборона в Криму зазнала втрат.

Раніше Збройні сили України провели успішні дії по радіолокаційній станції "Ай-Петрі", а також по аеродрому "Джанкой".

Сукупний ефект цих ударів призвів до загального погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму, водночас продемонструвавши здатність України впливати на операції російської ППО, наголошують в огляді.

Дуже ймовірно, що це призведе до того, що Росія буде змушена розосередити повітряні засоби або ризикувати втратою більшої кількості літаків, а також передислокувати засоби ППО з інших місць.

Зменшення покриття літаків A-50 і їх розосередження з кримських аеродромів, ймовірно, призведе до збільшення кількості льотних годин і частоти вильотів винищувачів для заповнення прогалин у покритті, що призведе до збільшення проблем з технічним обслуговуванням їхніх флотів.

Перед цим британська розвідка зазначала, що вважає малоймовірним, що Росія наростила достатню бойову міць, щоб захопити Харків без залучення своїх додаткових сил в цей регіон.

Один із минулих оглядів був присвячений тому, як російські ракетні удари руйнують українську культурну, історичну та релігійну спадщину.