Под Будапештом в столкновении судов на Дунае погибли по меньшей мере 2 человека
По меньшей мере два человека погибли после инцидента с участием небольшой лодки и, вероятно, круизного судна на Дунае севернее Будапешта.
Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
О несчастном случае стало известно вечером в субботу. Сначала на берегу Дуная возле Вероце нашли мужчину с травмой головы, из общения с ним полиция выяснила, что на реке произошла какая-то авария.
После того неподалеку нашли тело погибшего мужчины и ниже по течению, почти в пригороде Будапешта, тело погибшей женщины. Там же полиция нашла поврежденную моторную лодку.
По данным правоохранителей, всего на борту этой лодки было восемь человек, остальных пятерых продолжают искать.
Представитель полиции Будапешта сообщил, что примерно во время аварии в том же районе находилось круизное судно, которое впоследствии остановилось в городе Комаром. Полиция выяснила, что один из его бортов поврежден.
Венгерское 444.hu сообщает, что в районе аварии продолжается масштабная поисковая операция с участием более десятка катеров и беспилотников.
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