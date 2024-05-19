Под Будапештом в столкновении судов на Дунае погибли по меньшей мере 2 человека

По меньшей мере два человека погибли после инцидента с участием небольшой лодки и, вероятно, круизного судна на Дунае севернее Будапешта.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

О несчастном случае стало известно вечером в субботу. Сначала на берегу Дуная возле Вероце нашли мужчину с травмой головы, из общения с ним полиция выяснила, что на реке произошла какая-то авария.

После того неподалеку нашли тело погибшего мужчины и ниже по течению, почти в пригороде Будапешта, тело погибшей женщины. Там же полиция нашла поврежденную моторную лодку.

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По данным правоохранителей, всего на борту этой лодки было восемь человек, остальных пятерых продолжают искать.

Kristóf Balázs/444

Представитель полиции Будапешта сообщил, что примерно во время аварии в том же районе находилось круизное судно, которое впоследствии остановилось в городе Комаром. Полиция выяснила, что один из его бортов поврежден.

Венгерское 444.hu сообщает, что в районе аварии продолжается масштабная поисковая операция с участием более десятка катеров и беспилотников.

Тем временем в Румынии ищут трех пропавших членов экипажа судна, затонувшего в Черном море.

В Швейцарии утром в воскресенье погибли двое туристов, группа которых попала в лавину.