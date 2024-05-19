В швейцарский Альпах погибли в лавине двое туристов

В Альпах на территории Швейцарии утром в воскресенье в результате схода лавины погибли двое туристов, предварительно итальянцы.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в районе вершины Пинь д'Аролла высотой 3800 метров, что между известной вершиной Маттерхорн и Гран Комбен.

В группе, попавшей в лавину, было три человека, из них двое погибли. Предварительно сообщается, что они были из Италии.

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В начале апреля в Швейцарии погибли в лавине трое лыжников. К тому времени было известно об уже более десятка летальных инцидентов за зимний сезон.

Тем временем в Румынии ищут трех пропавших членов экипажа судна, затонувшего в Черном море.