Румыния ищет трех пропавших членов экипажа судна, затонувшего в Черном море

Румынские спасательные команды ищут трех пропавших членов экипажа грузового судна, которое затонуло у побережья Черного моря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам военно-морского ведомства страны, в субботу поступило сообщение о том, что судно Mohammad Z под флагом Танзании затонуло в 48 километрах от румынского придунайского села Сфанту-Георге.

К поисково-спасательным работам привлекли Морской спасательно-координационный центр (MRCC), пограничную полицию и два коммерческих судна, которые находились вблизи корабля.

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На борту судна Mohammad Z было 11 членов экипажа: девять граждан Сирии и двое египтян.

Ведомство отметило, что восемь членов экипажа спасло коммерческое судно Michel, которое находилось ближе всего к месту аварии.

"Сейчас продолжаются поиски остальных трех пропавших без вести членов экипажа, все они – сирийцы по национальности", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что пока непонятно, почему затонул корабль.

Ранее сообщалось, что более полусотни мигрантов были спасены в 33 морских милях к юго-западу от критского острова Гавдос в пятницу днем.

Перед этим в Средиземном море к югу от греческого острова Крит спасли 42 человека, но еще трое считаются пропавшими без вести после того, как лодка, которая, предположительно, перевозила мигрантов, подала сигнал бедствия.

В конце апреля власти греческого острова Самос сообщили, что один мигрант погиб и еще 25 нелегалов спасли с затонувшей лодки, которая отплыла от соседнего побережья Турции.