Президент Италии напомнил о важности поддержки Украины в речи о важной битве Второй мировой

Президент Италии Серджо Матарелла отметил важность поддерживать Украину в своей речи к 80-й годовщине битв при Монте-Кассино, которые были одним из этапов продвижения союзнических войск к Риму в 1944 году.

Как сообщает "Европейская правда", текст его речи опубликовали на официальном сайте главы государства.

Матарелла в речи выразил благодарность участникам тех событий и делегациям союзнических стран, чьи военные были задействованы в итальянской кампании, в частности Польши.

Во второй половине речи президент Италии отметил, что полномасштабное нападение России на Украину стало для Европы напоминанием об ужасных трагедиях ХХ века и своеобразным призывом приложить усилия для защиты мира, свободы и верховенства права от посягательства диктаторов.

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"Из этого вытекает обязательство поддерживать независимость Украины и защиту ее народа. Эффективное сотрудничество ЕС в вопросах обороны, в тесной синергии с НАТО – это элемент обеспечения коллективной безопасности и восстановления международного правопорядка", – отметил Серджо Матарелла.

В конце речи он добавил, что Европе предстоит сделать серию важных выборов для "будущего, которое защитит нас от ошибок, которые допускало человечество на протяжении истории".

Ранее Матарелла подчеркнул, что война в Украине не должна завершиться "вознаграждением России за агрессию".

Напомним, правительство Италии – среди стран, которые установили для Украины условие применять предоставленное оружие только в пределах границ Украины.