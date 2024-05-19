Президент Італії нагадав про важливість підтримки України у промові про важливу битву Другої світової

Президент Італії Серджо Матарелла наголосив на важливості підтримувати Україну у своїй промові до 80-ї річниці битв при Монте-Кассіно, що були одним з етапів просування союзницьких військ до Риму у 1944 році.

Як повідомляє "Європейська правда", текст його промови опублікували на офіційному сайті глави держави.

Матарелла у промові висловив подяку учасникам тих подій та делегаціям союзницьких країн, чиї військові були задіяні в італійській кампанії, зокрема Польщі.

У другій половині промови президент Італії зазначив, що повномасштабний напад Росії на Україну став для Європи нагадуванням про жахливі трагедії ХХ сторіччя і своєрідним закликом докласти зусиль для захисту миру, свободи й верховенства права від зазіхання диктаторів.

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"Із цього випливає зобов’язання підтримувати незалежність України і захист її народу. Ефективна співпраця ЄС у питаннях оборони, у тісній синергії з НАТО – це елемент гарантування колективної безпеки та відновлення міжнародного правопорядку", – зазначив Серджо Матарелла.

Наприкінці промови він додав, що Європі належить зробити серію важливих виборів задля "майбутнього, яке захистить нас від помилок, які допускало людство упродовж історії".

Раніше Матарелла наголосив, що війна в Україні не має завершитися "винагородженням Росії за агресію".

Нагадаємо, уряд Італії – серед країн, які встановили для України умову застосовувати надану зброю тільки в межах кордонів України.