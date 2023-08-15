Глава МИД Германии использовала неисправность самолета для телефонных переговоров

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая вынужденно застряла в Абу-Даби по дороге в Австралию из-за неисправности правительственного самолета, воспользовалась остановкой для проведения телефонных переговоров с коллегой из ОАЭ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В ходе разговора обсуждались события в Судане, Йемене и Афганистане, а также ряд двусторонних вопросов.

Разговор Бербок с главой МИД ОАЭ состоялся по телефону, поскольку он сейчас находится за пределами страны.

Бербок застряла в Абу-Даби рано утром в понедельник на пути в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи, куда она направлялась с недельным визитом.

Из-за технической неисправности правительственный самолет на борту с Бербок был вынужден вернуться в Абу-Даби почти сразу после взлета. В столице ОАЭ самолет осуществлял плановую дозаправку.

Это уже не первый инцидент с самолетом главы МИД Германии. В мае лайнер с Бербок на борту задержался в Катаре из-за поломки. Перед этим немецкий министр вылетела из Саудовской Аравии с двухчасовым опозданием из-за неисправности самолета.