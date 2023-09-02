Сорванный визит главы МИД Германии в Австралию стоил налогоплательщикам кругленькую сумму

Отмена тихоокеанского путешествия главы МИД Германии обошлось налогоплательщикам дополнительно в более 104 000 евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Срыв тихоокеанского путешествия министра иностранных дел Анналены Бербок в середине августа вызвал дополнительные расходы на сумму более 100 000 евро только в Федеральном министерстве иностранных дел. По внутренним подсчетам, дополнительные расходы составили не менее 104 331 евро.

Общая сумма включает в себя расходы на обратную дорогу, которую сотрудники Бербок и пять специальных гостей должны были совершить регулярным рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов. "Очень небольшая часть делегации" продолжила путешествие регулярными рейсами до отдельных запланированных остановок в Тихоокеанском регионе, например, для возвращения артефактов в Австралию.

После двух неудачных попыток добраться из Абу-Даби в Австралию на правительственном самолете А340, Бербок наконец вылетела обратно в Гамбург первым классом авиакомпании Emirates.

При этом упомянутые Министерством иностранных дел статьи расходов являются лишь частью дополнительных расходов. Поскольку закрылки на крыльях не удалось убрать во время двух попыток взлета в направлении Австралии, пилоту А340 сначала пришлось сбросить 80 тонн керосина над морем, прежде чем он смог снова приземлиться. По данным авиационных кругов, стоимость слитого горючего, вероятно, значительно превысила стоимость билетов на самолет.

Левый депутат Севим Дагделен резко раскритиковал министра иностранных дел. "Если бы министр иностранных дел Бербок больше пользовалась регулярными рейсами, как она когда-то заявляла, это было бы дешевле для налогоплательщиков и мягче для климата", – сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отменила недельный визит в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи из-за проблем с самолетом.

Самолет Бербок, направлявшийся в Австралию, был вынужден сбросить топливо и вернуться вскоре после вылета из Абу-Даби второй раз за два дня, поскольку технические проблемы остались.

Это уже не первый случай, когда Бербок сталкивается с проблемами с немецким правительственным самолетом: в середине мая он задержался в Катаре из-за проблем с колесом.