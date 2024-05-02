В Братиславе тысячи людей протестовали против реформы общественного вещателя
Новости — Четверг, 2 мая 2024, 21:20 —
Тысячи словаков 2 мая вышли на митинг в столице Братиславе в знак протеста против противоречивой реформы общественного вещателя RTVS, которое, как опасаются оппоненты, усилит контроль власти над СМИ.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства АР.
Лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", которая организовала протест, Михал Шимечка заявил перед собравшимися, что словацкой демократии "нужен сильный и независимый" общественный вещатель RTVS.
"Если Фицо получит контроль над RTVS, это будет означать решительный шаг на пути к Орбану и Путину", – сказал Шимечка.
Депутат от "Прогрессивной Словакии" Зора Яурова в свою очередь сказала, что словацкая власть не понимает сути общественного вещания, которое "заключается в защите демократии, верховенства права и свободы".
Коалиционное правительство популистского премьер-министра Словакии Роберта Фицо 24 апреля одобрило реформу общественного вещания, которая, как ожидается, будет принята парламентом уже в июне.
Реформа предусматривает ликвидацию RTVS и образование на его месте новой организации.
Инициативу, внесенную министром культуры Словакии Мартиной Шимковичовой, раскритиковали президент Зузана Чапутова, местные журналисты, оппозиция, международные медиа организации и Европейская комиссия.
В ноябре 2023 года Роберт Фицо объявил бойкот четырем оппозиционным словацким СМИ, которых обвинил во "враждебной политической позиции".