Командующий армией Финляндии: Россия будет испытывать единство НАТО гибридными атаками

Новый командующий Вооруженных сил Финляндии генерал Янне Яаккола считает, что Россия вряд ли прямо атакует страну-члена НАТО, но вполне может продолжить гибридные атаки, в частности глушение сигнала и вмешательство в выборы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Reuters.

По мнению Яакколы, испытания статьи 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную самооборону в случае нападения на НАТО, "всегда возможно, но если мы примем правильные меры и сохраним единство, я считаю нападение маловероятным".

По мнению финского генерала, сейчас Москва слишком занята подготовкой к новому летнему наступлению в Украине, чтобы рассматривать возможность нападения на НАТО.

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Однако, предостерег он, Россия, скорее всего, продолжит гибридные атаки против европейских стран в виде глушения GPS-сигнала, операций влияния и содействия нелегальной миграции в соседние страны, включая Финляндию.

"Смысл для россиян заключается в том, что они хотят вызвать как можно больше раскола в Европе, чтобы наше единство и сплоченность были немного слабее", – сказал Яаккола.

Назначение Янне Яакколы на должность командующего вооруженными силами Финляндии с 1 апреля ознаменовало годовщину членства страны в НАТО.

Его предшественник на посту Тимо Кивинен спрогнозировал, что дальнейшая ситуация с войной в Украине станет более тяжелой, прежде чем может измениться на более позитивную в будущем.