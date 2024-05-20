На севере и в центре Польши продолжается гроза с сильными ливнями и градом

В северной и центральной Польше 20 мая продолжаются грозы с сильными ливнями и градом, в результате чего власти объявили предупреждение для местных жителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации RMF FM.

Польский Институт метеорологии и водного хозяйства днем в понедельник обнародовал предупреждение о грозе с градом для нескольких воеводств.

"Для районов в Великопольском, Куявско-Поморском и Любушском воеводствах повышен уровень опасности. Прогнозируются грозы с сильными осадками до 80 мм, порывами ветра до 70 км/ч и градом", – сообщил институт.

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Całkowicie zakorkowane centrum, zalane mieszkania i lokale usługowe. Efekt dzisiejszego gradobicia i ulewy w Gnieźnie. Mówimy o tym w @RMF24pl #gradobicie #Gniezno #wielkopolska pic.twitter.com/atPU6Lu7eu — Beniamin Piłat (@beniaminpilat) May 20, 2024

Только в городе Гнезно, что в Великопольском воеводстве, и окрестностях спасатели получили около 200 вызовов в связи со стихией. Подавляющее большинство касаются откачки воды из затопленных подвалов, квартир и коммерческих помещений.

Представитель Главной пожарной охраны Польши Кароль Кежковский в разговоре с RMF FM призвал граждан проверять прогноз погоды в их регионе и быть осторожными.

"Если мы увидим черную тучу, сильный, порывистый ветер и дождь – это сигнал для нас, чтобы как можно быстрее спрятаться в здании", – предостерег он.

Град накануне выпал в Люблинском воеводстве. Местные фермеры уже заявили о значительных убытках - многие фруктовые сады были сильно повреждены.

А в городе Саарбрюкен на западе Германии женщина получила ранения во время спасательной операции из-за наводнения, от которых умерла.