На півночі й у центрі Польщі триває гроза із сильними зливами та градом

У північній та центральній Польщі 20 травня тривають грози із сильними зливами та градом, унаслідок чого влада оголосила попередження для місцевих мешканців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації RMF FM.

Польський Інститут метеорології та водного господарства вдень у понеділок оприлюднив попередження про грозу з градом для кількох воєводств.

"Для районів у Великопольському, Куявсько-Поморському та Любуському воєводствах підвищено рівень небезпеки. Прогнозуються грози з сильними опадами до 80 мм, поривами вітру до 70 км/год і градом", – повідомив інститут.

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Całkowicie zakorkowane centrum, zalane mieszkania i lokale usługowe. Efekt dzisiejszego gradobicia i ulewy w Gnieźnie. Mówimy o tym w @RMF24pl #gradobicie #Gniezno #wielkopolska pic.twitter.com/atPU6Lu7eu — Beniamin Piłat (@beniaminpilat) May 20, 2024

Лише в місті Гнезно, що у Великопольському воєводстві, та околицях рятувальники отримали близько 200 викликів у зв'язку зі стихією. Переважна більшість стосуються відкачування води із затоплених підвалів, квартир і комерційних приміщень.

Речник Головної пожежної охорони Польщі Кароль Кежковський в розмові з RMF FM закликав громадян перевіряти прогноз погоди в їхньому регіоні та бути обережними.

"Якщо ми побачимо чорну хмару, сильний, поривчастий вітер і дощ – це сигнал для нас, щоб якнайшвидше сховатися в будівлі", – застеріг він.

Град напередодні випав у Люблінському воєводстві. Місцеві фермери вже заявили про значні збитки – багато фруктових садів були сильно пошкоджені.

А в місті Саарбрюкен на заході Німеччини жінка отримала поранення під час рятувальної операції через повінь, від яких згодом померла.