Фермери на сході Польщі заявили про великі втрати після сильного граду

Фермери Люблінського воєводства заявили про значні збитки після граду, що випав у ніч на понеділок – багато фруктових садів були сильно пошкоджені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

У деяких садах було знищено майже все, що вціліло від заморозків, які нещодавно вразили цю місцевість. На деревах уранці можна було побачити знищені градом плодові бруньки.

"Сади, фруктові дерева, малина, смородина, повністю знищені. Втрати 100-відсоткові, навіть говорити нема про що, справді нічого не залишилося. Люди залишилися ні з чим", – прокоментував Кшиштоф Хмель, фермер з Опольського району.

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На думку фермера, у районі необхідно оголосити стан стихійного лиха. "Нема чого чекати. Людям тепер нема з чого жити. Вони вклали великі гроші, а тепер не зароблять на цьому. Сюди має приїхати найвища влада і побачити на власні очі", – додає він.

"Найбільше постраждала південна частина нашої гміни. Кілька міст: Вандалін, Бяловода, Людвікув, ​​Пушно Годовське, Скоковське. Про це ми обов’язково поговоримо завтра на сесії міської ради.

Ми також хочемо звернутися до уряду, до міністра сільського господарства, щоб надати фінансову підтримку постраждалим фермерам. Якнайшвидше оцінити ці збитки, а потім виплатити фінансові кошти цим постраждалим фермерам", – прокоментував мер міста Ополе-Любельське Славомір Пліс, передає "Радіо Люблін".

Нагадаємо, 10 травня тисячі польських фермерів пройшли масштабним маршем у центрі Варшави, виступаючи проти кліматичної політики Європейського Союзу та проти політики проєвропейського уряду прем’єр-міністра Дональда Туска.

А наприкінці квітня польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед останнім заблокованим КПП на кордоні України. Таким чином поляки зняли блокаду з українського кордону.

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