Топ-чиновник ЕС выразил "искренние соболезнования" в связи с гибелью президента Ирана

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в понедельник утром, что "ЕС выражает искренние соболезнования" в связи с гибелью президента и министра иностранных дел Ирана.

Об этом Мишель написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Сообщение Мишеля появилось после того, как иранские государственные СМИ подтвердили, что президент Ирана и министр иностранных дел страны погибли в результате аварии вертолета 19 мая.

"ЕС выражает искренние соболезнования в связи с гибелью президента Раиси и министра иностранных дел Абдоллахиана, а также других членов их делегации и экипажа в аварии вертолета. Наши мысли с семьями погибших", – написал Мишель.

Реклама:

The EU expresses its sincere condolences for the death of President Raisi and Foreign Minister Abdollahian, as well as other members of their delegation and crew in a helicopter accident. Our thoughts go to the families.