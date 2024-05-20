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Орбан выразил соболезнования Ирану, с которым Венгрия строит "экономическое партнерство"

Новости — Понедельник, 20 мая 2024, 13:56 — Кристина Бондарева

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан выразил "глубочайшие соболезнования" народу Ирана в связи с гибелью президента и главы МИД Ирана в авиакатастрофе в минувшие выходные.

Об этом Орбан написал в понедельник в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Орбан стал одним из немногих европейских лидеров, которые выразили соболезнования Ирану.

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"Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования иранскому народу в связи с трагической аварией, унесшей жизни президента Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амира-Абдоллахиана. Наши мысли и молитвы с народом Ирана", – написал глава венгерского правительства.

Напомним, в 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, Будапешт объявил о намерениях развивать экономическое сотрудничество с подсанкционным Ираном.

В феврале этого года глава МИД Венгрии в Иране договаривался о торговле и "забыл", как Тегеран поставляет РФ оружие.

Сийярто принял участие в венгерско-иранском бизнес-форуме в Тегеране, где заявил, что страны заинтересованы в развитии экономического сотрудничества в сферах, на которые не влияют санкции.

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Орбан Иран
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