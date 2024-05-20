США в соболезнованиях из-за гибели руководства Ирана разграничили власть и иранский народ

Государственный департамент США в связи с гибелью руководства Ирана выразил "официальные соболезнования" и одновременно отметил поддержку иранского народа в его борьбе за права и свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении, опубликованном на сайте Госдепа, США "выражают официальные соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрагима Раиси, министра иностранных дел Амира-Абдоллахиана и других членов их делегации в авиакатастрофе на северо-западе Ирана".

"В то время как Иран будет избирать нового президента, мы подтверждаем нашу поддержку иранскому народу и его борьбе за права человека и основные свободы", – добавило американское внешнеполитическое ведомство.

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РРанее с соболезнованиями из-за смерти топ-руководителей Ирана ранее выступили официальные лица ЕС – глава Евросовета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Они, в отличие от США, не акцентировали внимание на положении иранского народа в стране.

Одними из немногих лидеров государств ЕС, посочувствовавших Ирану, стали президент Польши Анджей Дуда, который сравнил авиакатастрофу со Смоленской трагедией, и глава правительства Венгрии Виктор Орбан, который, несмотря на поддержку Ираном России, строит с этим государством "экономическое партнерство".

Иран поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины, предоставляя, среди прочего, беспилотники-камикадзе, которыми РФ проводит ежедневные воздушные атаки.

Иранские чиновники находятся в санкционных списках государств Запада за оказание военной поддержки РФ, а также – за подавление насильственных протестов и нарушение верховенства права в стране.

Президент Раиси не был самым влиятельным человеком в Иране, поскольку главным руководителем этого государства и самым большим авторитетом является верховный лидер Али Хаменеи.