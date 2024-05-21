Россия в одностороннем порядке хочет изменить морские границы с Литвой и Финляндией

Российские власти приняли решение в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

На это обратило внимание издание Moscow Times, ссылаясь на проект постановления правительства, опубликованный на портале правовых актов, пишет "Европейская правда".

Минобороны РФ подготовило документ, по которому Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряют ширину территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов.

Реклама:

На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к постановлению кабмина.

На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

Действующие географические координаты, установленные постановлением Совмина СССР от 1985 года, "не в полной мере соответствуют современной географической обстановке", утверждают авторы проекта.

Точки были зафиксированы "по морским навигационным картам мелкого масштаба", которые, в свою очередь, основаны на работах середины XX века, а это "не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод" РФ, говорится в документе.

В результате изменений "будет установлена отсутствующая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе г. Балтийск и г. Зеленоградск, что позволяет использовать соответствующую акваторию как внутренние морские воды Российской Федерации; изменится прохождение Государственной границы Российской Федерации на море в связи с изменением положения внешней границы территориального моря".

Постановление Совмина СССР 40-летней давности, регулирующее границы на Балтике, Минобороны предлагает частично "признать недействительным".

Документ о пересмотре границы, который пока официально не комментировали МИД Финляндии и Литвы, был представлен на общественное обсуждение практически одновременно с началом учений по применению тактического ядерного оружия.

Российское Минобороны объявило, что они стартовали в Южном военном округе с участием комплексов "Искандер" и авиации, вооруженной ракетами "Кинжал".

Напомним, Эстония решила застроить участки, которые ранее планировала отдать России для разграничения границы.

А Латвия оборудовала морскую границу новой системой видеонаблюдения за 1,2 млн евро.