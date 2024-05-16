Латвия оборудовала морскую границу новой системой видеонаблюдения за 1,2 млн евро

В Латвии завершили финансируемый ЕС проект по установке современных видеокамер дальнего действия/термического видеонаблюдения для выполнения задач Государственной пограничной службы на побережье Рижского залива Балтийского моря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как указано, новая система наблюдения нужна латвийским пограничникам для оперативного и эффективного предотвращения нелегального пересечения государственной морской границы и борьбы с нелегальной миграцией.

Для обеспечения контроля за соблюдением правил движения судов во внутренних водах в морских портах, где установлены места пересечения государственной границы, была создана морская система видеонаблюдения.

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Целью является выявление и предотвращение несанкционированного пересечения морской границы.

Морская система видеонаблюдения также используется для фиксации и наблюдения за инцидентами в море, что облегчает работу во время их расследования.

В результате закупки были установлены современные видеокамеры дальнего действия вдоль морской границы Латвии, а также модернизировано оборудование оператора.

Общие расходы проекта составили около 1,2 млн евро, из которых финансирование Европейского Союза составило почти 900 тысяч евро.

В начале мая стало известно, что латвийская армия начала копать противотанковые рвы на границе с Россией.

Также Министерство обороны Латвии выпустило буклет под названием "Что делать в случае войны", в котором также содержатся советы о том, как действовать, если территория окажется под оккупацией.