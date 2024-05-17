Эстония застроит участки, которые ранее планировала отдать России для разграничения границы

Эстонское правительство накануне приняло решение начать проектирование и строительство участков, которые когда-то планировалось обменять с Россией в соответствии с договором о государственной границе – который так и не был ратифицирован.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Ляенеметс пояснил, что в рамках договора Эстония должна была получить так называемый Саатсеский сапог, что бы упростило движение для эстонцев в приграничных зонах, в обмен на такого же размера участок где-то рядом с границей.

"Теперь очевидно, что осуществлять такой обмен с Россией мы больше не намерены", – констатировал глава эстонского МВД, добавив, что "любой обмен землей с Россией мы, наверное, не станем осуществлять еще несколько десятилетий, а то и столетий".

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Саатсеский сапог на границе Эстонии и России

Теперь эстонские власти начали проектирование новой дороги вокруг Саатсеского сапога, чтобы эстонцы не были вынуждены въезжать на территорию России.

"Один бог знает, что может случиться, если людям придется там остановиться и у России появится возможность, так сказать, применить силу на своей территории. Я считаю, это очень важное решение для народа Сетумаа и всей юго-восточной части страны", – подчеркнул Ляенеметс.

Министры иностранных дел России и Эстонии подписывали договоры о государственной границе и разграничении морских пространств в 2005 и 2014 году, однако они так и не были ратифицированы – несмотря на неоднократные обещания Москвы.

Недавно на эстонско-российской границе прекратил ночную работу один из пунктов пропуска.