Эстония застроит участки, которые ранее планировала отдать России для разграничения границы
Новости — Пятница, 17 мая 2024, 22:51 —
Эстонское правительство накануне приняло решение начать проектирование и строительство участков, которые когда-то планировалось обменять с Россией в соответствии с договором о государственной границе – который так и не был ратифицирован.
Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.
Ляенеметс пояснил, что в рамках договора Эстония должна была получить так называемый Саатсеский сапог, что бы упростило движение для эстонцев в приграничных зонах, в обмен на такого же размера участок где-то рядом с границей.
"Теперь очевидно, что осуществлять такой обмен с Россией мы больше не намерены", – констатировал глава эстонского МВД, добавив, что "любой обмен землей с Россией мы, наверное, не станем осуществлять еще несколько десятилетий, а то и столетий".
Теперь эстонские власти начали проектирование новой дороги вокруг Саатсеского сапога, чтобы эстонцы не были вынуждены въезжать на территорию России.
"Один бог знает, что может случиться, если людям придется там остановиться и у России появится возможность, так сказать, применить силу на своей территории. Я считаю, это очень важное решение для народа Сетумаа и всей юго-восточной части страны", – подчеркнул Ляенеметс.
Министры иностранных дел России и Эстонии подписывали договоры о государственной границе и разграничении морских пространств в 2005 и 2014 году, однако они так и не были ратифицированы – несмотря на неоднократные обещания Москвы.
Недавно на эстонско-российской границе прекратил ночную работу один из пунктов пропуска.