ЕСПЧ признал неправомерным приговор учителю в Турции из-за скачивания приложения-шифровальщика

Европейский суд по правам человека во вторник постановил, что Турция нарушила права учителя Юкселя Ялчинкая, которого осудила за скачивание приложения шифрования сообщений ByLock, которое якобы использовалось организаторами попытки переворота 2016 года.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Европейский суд по правам человека в своем решении заявил, что в Турции "любой, кто использовал ByLock, может только на этом основании быть осужден за членство в вооруженной террористической организации".

Судьи ЕСПЧ постановили, что в судебном процессе над Ялчинкаем, который был арестован в 2016 году и осужден в 2017-м, были допущены "процедурные недостатки", нарушившие его право на справедливое судебное разбирательство.

Там также заключили, что неспособность турецкой судебной системы рассматривать дела об использовании ByLock является "системной", поэтому Анкара должна принять меры для решения этих "системных проблем".

Решение ЕСПЧ по делу Юкселя Ялчинкая может создать значительный прецедент, поскольку на рассмотрении в суде находятся 8500 заявлений подобного характера, а потенциально их может быть гораздо больше, потому что турецкие власти идентифицировали около 100 тысяч пользователей ByLock.

В то же время за последние годы Турция проигнорировала ряд решений суда, в частности в отношении активистов, выступающих против действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана – например, курдского политика Селахаттина Демирташа и филантропа Османа Кавалы.

В июле 2016 года в Турции состоялась неудачная попытка государственного переворота с участием военных, в организации которой Анкара обвинила группировку FETO во главе с проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающим в США.

После переворота тысячи людей были арестованы и осуждены по обвинениям в связях с группой Гюлена. Турция считает FETO террористической группировкой и неоднократно призывала экстрадировать проповедника из Соединенных Штатов.