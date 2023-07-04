Во Франции оштрафовали оператора железной дороги из-за смерти кошки на вокзале

Суд Парижа во вторник возложил на железнодорожного оператора SNCF ответственность за смерть кошки, которую в начале года переехал поезд, и наложил на него штраф.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В приговоре SNCF раскритиковали за неспособность "направить человеческие ресурсы, необходимые для спасения кота", которого переехал поезд. Железнодорожный оператор признан виновным в халатности и будет вынужден заплатить 1000 евро штрафа.

SNCF Voyageurs – дочерняя компания группы SNCF, отвечающая за пассажирские железнодорожные перевозки – также была обязана выплатить по 1000 евро возмещения убытков каждому из двух истцов, которым принадлежала кошка.

Адвокат истцов на финальном слушании осудил "недопустимый акт", подчеркнув, что "из-за брошенного багажа поезд останавливают, а из-за животного – нет". Зато защита SNCF обвинила зоозащитные организации в "инструментализации" дела.

Напомним, несчастный случай произошел в январе 2023 года на парижском вокзале Монпарнас. Кошка по имени Неко вырвалась у своих владельцев, женщины с дочерью, которые должны были возвращаться в Бордо, и убежала под вагоны ближайшего поезда.

Владельцы сразу обратились к работникам железной дороги с просьбами задержать отправление поезда и позволить забрать кошку с путей. Им отказали, и во время отправления поезда кошка погибла.

Ситуация получила широкую огласку во Франции и возмутила широкую общественность, отреагировал даже министр внутренних дел Жеральд Дарманен, пообещавший обучение для полицейских по обращению с животными.

Оператора SNCF обвиняли в неоправданном равнодушии к кошке и ее владельцам, потому что в случае вмешательства работников железной дороги гибель животного можно было бы предотвратить.