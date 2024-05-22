В Дании вспыхнул пожар в здании фармацевтического гиганта

В Дании начался пожар в помещении фармацевтического гиганта Novo Nordisk неподалеку от Копенгагена.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Пожар начался в одном из помещений в городе Багсверд, расположенном недалеко от Копенгагена.

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Возгорание произошло за пределами помещения и оттуда распространилось на офисное здание, сообщили в компании.

Liselotte Sabroe, Ritzau

"На месте находится пожарная бригада и начала работу по ликвидации, что может занять несколько часов. Дым не токсичен, пострадавших нет", – отметили в комментарии для СМИ.

В то же время полиция региона предупредила, что от пожара возникло много дыма и местным жителям лучше всего находиться в помещениях и плотно закрыть окна.

DR

Напомним, в апреле в Копенгагене полностью сгорела часть 400-летнего здания биржи, которая была одним из старейших украшений датской столицы. Его планируют восстанавливать, используя французский опыт восстановления Нотр-Дама после пожара 2019 года.

В Варшаве в середине мая произошел масштабный пожар в торговом центре, огонь разрушил практически все здание и товары.