В Дании вспыхнул пожар в здании фармацевтического гиганта
Новости — Среда, 22 мая 2024, 14:50 —
В Дании начался пожар в помещении фармацевтического гиганта Novo Nordisk неподалеку от Копенгагена.
Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".
Пожар начался в одном из помещений в городе Багсверд, расположенном недалеко от Копенгагена.
Возгорание произошло за пределами помещения и оттуда распространилось на офисное здание, сообщили в компании.
"На месте находится пожарная бригада и начала работу по ликвидации, что может занять несколько часов. Дым не токсичен, пострадавших нет", – отметили в комментарии для СМИ.
В то же время полиция региона предупредила, что от пожара возникло много дыма и местным жителям лучше всего находиться в помещениях и плотно закрыть окна.
Напомним, в апреле в Копенгагене полностью сгорела часть 400-летнего здания биржи, которая была одним из старейших украшений датской столицы. Его планируют восстанавливать, используя французский опыт восстановления Нотр-Дама после пожара 2019 года.
В Варшаве в середине мая произошел масштабный пожар в торговом центре, огонь разрушил практически все здание и товары.