Президент Эстонии созывает совет по гособороне для обсуждения диверсий и операций влияния РФ

В среду во второй половине дня по приглашению президента Эстонии Алара Кариса соберется совет по государственной обороне, чтобы обсудить российские диверсии и операции влияния, а также предстоящий Саммит мира в Швейцарии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

Совет по гособороне является консультативным органом при президенте.

В ее состав входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии парламента по обороне, председатель комиссии по иностранным делам, министры иностранных дел, обороны, финансов, внутренних дел, юстиции, экономики и инфраструктуры, а также командующий Силами обороны.

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Совет обсуждает и высказывает свое мнение по вопросам, имеющим важное значение для гособороны.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что сейчас под арестом находятся девять человек, подозреваемых в диверсионной деятельности на территории страны по заказу России.

По его словам, дело касается нескольких стран региона. Туск не называл Эстонию, однако предположительно Карис созывает совет по гособороне на фоне этих сообщений.

Напомним, в европейских странах за последние недели произошли несколько масштабных поджогов. Так, пожар зафиксировали в торговом центре IKEA в Вильнюсе, а недавно масштабный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшаве.