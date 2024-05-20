Парламент Грузии на следующей сессионной неделе планирует преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния", который еще называют "российским законом".

Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в разговоре с журналистами, его цитирует "Грузия Online", пишет "Европейская правда".

Папуашвили сказал, что в понедельник вето будет передано комитету по юридическим вопросам, который его рассмотрит.

"А потом, конечно, (оно будет преодолено) на следующей сессионной неделе", – сказал Шалва Папуашвили.

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Саломе Зурабишвили ветировала закон, объяснив, что он точно повторяет дух российского закона и аналогичного грузинского закона, который был отозван 10 марта 2023 года.

Президент также отметила, что принятый парламентом закон не конституционный и противоречит статьям 11 и 78 конституции Грузии.

В США и в Европе призвали грузинские власти отозвать закон, который все еще может быть принят.

В свою очередь Зурабишвили написала письмо французскому президенту Эмманюэлю Макрону, призывая его приехать в Тбилиси как можно скорее на фоне протестов против принятия закона об "иноагентах".

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