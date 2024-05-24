Разведка Британии: Россия бросила на Волчанск "африканские ресурсы"

Британская разведка заявила, что Россия усиливает свою войну против Украины ресурсами, которые ранее были предназначены для Африки.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне, сообщает "Европейская правда".

За последнюю неделю, согласно обзору, Россия развернула подразделения "Африканского корпуса" Минобороны РФ вместе с регулярными российскими войсками и подразделениями "Шторм-Z" во время наступления на Волчанск.

"Африканский корпус" Минобороны РФ, созданный в декабре 2023 года, состоит из более 2 тысяч солдат и офицеров регулярных войск, а также опытных наемников, многие из которых ранее служили в группе Вагнера. Подразделения "Африканского корпуса", вероятнее всего, ранее были развернуты в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигере, говорится в обзоре.

Реклама:

Министерство обороны России почти наверняка передислоцировало отряды из "Африканского корпуса" к украинской границе в течение апреля 2024 года в рамках подготовки к этому наступлению.

Очень вероятно, что Россия усиливает свою войну против Украины ресурсами, которые ранее были предназначены для Африки, заявили в британском Минобороны.

Накануне британская разведка выразила уверенность в уничтожении российского корвета "Циклон", носителя крылатых ракет "Калибр", в результате украинского удара по порту оккупированного Севастополя 19 мая.

Еще ранее разведка Британии рассказала о росте экономики Украины благодаря экспорту по Черному морю.