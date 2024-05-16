СМИ: В Германии проходят обыски у ультраправого политика, который мог получать деньги от России

У политика правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Петра Быстроня, который является вторым номером партии на европейских выборах, проходят обыски.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По данным издания, прокуратура Мюнхена инициировала расследование в отношении Быстроня. В связи с этим с утра 16 мая проводятся обыски в связанных с ним помещениях в Берлине и в Баварии, а также на Майорке и в офисе в Бундестаге. Всего задействованы около 70 правоохранителей.

Политика якобы подозревают в коррупции и отмывании средств.

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Бундестаг ранее дал согласие на расследование и снял иммунитет с Быстроня, во время голосования воздержалась только "АдГ".

Подозрения против депутата касаются дела вокруг медиаресурса Voice of Europe, который действовал как инструмент российского влияния и пропаганды в Европе.

Чешские спецслужбы в марте заявили, что сайт использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия ввела санкции.

Медиакомпания также могла скрыто оказывать финансовую поддержку "удобным" для России кандидатам на выборах в Европарламент, в том числе Быстроню, который является вторым номером своей партии на европейских выборах и часто появлялся на Voice of Europe.

В одном из интервью, записанном в феврале в Праге, Быстронь сетовал, что немецкая правительственная коалиция не идет навстречу фермерам, но дает Украине большие объемы военной помощи, и что у правительства "есть деньги на убийство людей в других странах, но нет денег для немецких фермеров".

По данным журналистов, у чешских служб есть видео- и аудиодоказательства того, что Быстронь брал деньги. Сам политик изначально отвергал обвинения.

Spiegel отмечает, что Быстронь много лет был лично знаком с Медведчуком и даже приезжал к нему в гости.

Дальнейшее расследование должно установить, нарушил ли Быстронь немецкое законодательство. По действующим правилам, для доказательства нарушения нужно будет установить не только то, что депутат взял деньги, но и что это было в обмен на определенную услугу, связанную с его мандатом.

Ранее издание сообщало, что Кремль хотел помочь "АдГ" со стратегией победы на выборах.