Кулеба о провокациях РФ в отношении Балтии: Типичная гибридная тактика запугивания

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал недавние провокации РФ в отношении Эстонии, Литвы и Финляндии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Кулеба отметил, что недавние российские провокации на границах ЕС и НАТО в Эстонии, Финляндии и Литве являются частью типичной российской гибридной тактики травли и запугивания.

"Украина уже неоднократно сталкивалась с такими действиями России. Мы знаем, что самый эффективный способ противостоять им – это единство, сила и непоколебимая взаимная поддержка", написал министр.

Реклама:

Он заявил о солидарности с эстонскими, финскими и литовскими друзьями: "Мы сохраняем бдительность и готовы оказать любую необходимую помощь в противодействии российским гибридным угрозам".

"Мы также призываем НАТО к решительным действиям в защиту Эстонии, Финляндии и Литвы. Когда мы все будем сильными и едиными, никто не сможет нас запугать", – подчеркнул министр.

Напомним, ранее на этой неделе на сайте правительства России заметили проект, указывающий на планы РФ в одностороннем порядке изменить морские границы со своими соседями в Балтийском море. После огласки проект исчез с сайта.

В четверг Эстония заявила, что российские пограничники сняли буи, установленные на эстонской половине реки Нарва. Из-за инцидента временного поверенного в делах России в Эстонии вызвали в МИД.

За последние сутки поддержку странам Балтии и Финляндии выразили ряд отдельных стран Европы, а ЕС отреагировал заявлением от имени блока и запросил от России объяснений относительно действий на Нарве.