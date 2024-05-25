Кулеба про провокації РФ щодо Балтії: Типова гібридна тактика залякування

Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував нещодавні провокації РФ щодо Естонії, Литви та Фінляндії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

Кулеба зазначив, що нещодавні російські провокації на кордонах ЄС і НАТО в Естонії, Фінляндії та Литві є частиною типової російської гібридної тактики цькування та залякування.

"Україна вже неодноразово стикалася з такими діями Росії. Ми знаємо, що найефективніший спосіб протистояти їм – це єдність, сила і непохитна взаємна підтримка", написав міністр.

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Він заявив про солідарність з естонськими, фінськими та литовськими друзями: "Ми зберігаємо пильність і готові надати будь-яку необхідну допомогу у протидії російським гібридним загрозам".

"Ми також закликаємо НАТО до рішучих дій на захист Естонії, Фінляндії і Литви. Коли ми всі будемо сильними і єдиними, ніхто не зможе нас залякати", – наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше цього тижня на сайті уряду Росії помітили проєкт, що вказував на плани РФ в односторонньому порядку змінити морські кордони зі своїми сусідами у Балтійському морі. Після розголосу проєкт зник із сайту.

У четвер Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва. Через інцидент тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії викликали до МЗС.

Протягом останньої доби підтримку країнам Балтії та Фінляндії висловили низка окремих країн Європи, а ЄС відреагував заявою від імені блоку, запросивши від Росії пояснень щодо дій на Нарві.