Генсек НАТО: Позиция Китая решающая для хода войны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что поддержка Китаем России является решающим фактором в войне РФ против Украины.

Об этом он сказал в интервью газете Welt am Sonntag, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Китай говорит, что хочет поддерживать хорошие отношения с Западом. В то же время, однако, Пекин подпитывает войну в Европе. Не можете быть и того, и другого (одновременно. – Ред.)", – подчеркнул dsy/

Столтенберг отметил, что Пекин существенно нарастил поставки Москве деталей, микроэлектроники и технологий, которые РФ использует для производства ракет, танков и самолетов для войны против Украины.

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Слова генсека НАТО о "подпитке войны" созвучны недавнему заявлению представителя министерства иностранных дел КНР, о том, что "Великобритания, а не Китай, раздувает огонь в Украине".

Таким образом в Пекине отреагировали заявление британского министра обороны Гранта Шаппса относительно поставок КНР летальных вооружений России.

Генсек НАТО также сообщил, что Альянс готовится играть значительно большую роль в координации безопасности помощи Киеву. "Для Украины еще не поздно победить. Страны НАТО должны прислать Киеву больше оружия и боеприпасов, включая системы противовоздушной обороны и оружие большой дальности", – отметил Йенс Столтенберг.

В этом контексте он отметил важность долгосрочных финансовых обязательств, которые бы обеспечили надежность и предсказуемость такой поддержки.

Как сообщалось, глава Минобороны Британии Грант Шаппс в среду обвинил Китай в предоставлении или подготовке к предоставлению России летального оружия для использования в войне против Украины.

США ранее обвиняли Китай в помощи России в достижении военных целей в Украине и предупреждали о санкциях за поддержку российской войны.