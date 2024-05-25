Генсек НАТО: Позиція Китаю вирішальна для перебігу війни

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що підтримка Китаєм Росії є вирішальним фактором у війні РФ проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Китай каже, що хоче підтримувати добрі відносини із Заходом. У той самий час, однак, Пекін підживлює війну в Європі. Не можете бути і того, й іншого (одночасно. – Ред.)", – наголосив dsy/

Столтенберг зазначив, що Пекін суттєво наростив постачання Москві деталей, мікроелектроніки та технологій, які РФ використовує для виробництва ракет, танків і літаків для війни проти України.

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Слова генсека НАТО про "підживлювання війни" суголосні нещодавній заяві представника міністерства закордонних справ КНР, про те, що "Британія, а не Китай, роздмухує вогонь в Україні".

Таким чином у Пекіні відреагували на заяву британського міністра оборони Гранта Шаппса щодо постачань КНР летальних озброєнь Росії .

Генсек НАТО також повідомив, що Альянс готується відігравати значно більшу роль у координації безпекової допомоги Києву. "Для України ще не пізно перемогти. Країни НАТО повинні надіслати Києву більше зброї та боєприпасів, включаючи системи протиповітряної оборони та зброю великої дальності", – зауважив Єнс Столтенберг.

У цьому контексті він наголосив на важливості довгострокових фінансових зобов'язань, які б забезпечили надійність та передбачуваність такої підтримки.

Як повідомлялось, голова Міноборони Британії Грант Шаппс у середу звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання Росії летальної зброї для використання у війні проти України.

США раніше звинувачували Китай у допомозі Росії досягти військових цілей в Україні та попереджали про санкції за підтримку російської війни.