Вертолет с премьером Армении вынужден был совершить экстренную посадку

Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе Ванадзора.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал News.am.

По предварительной информации, премьер-министр направлялся в Ташир, когда его вертолету пришлось экстренно приземлиться из-за погодных условий.

"Дорогие, все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре", – на своей странице в Facebook написал Пашинян.

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"Сейчас мы продолжаем путь на автомобиле. Желаю всем хорошего дня", – добавил он.

Напомним, утром 20 мая стало известно, что президент Ирана и министр иностранных дел страны погибли в результате аварии вертолета 19 мая.

Несколько западных стран, включая Соединенные Штаты, ранее выразили свои соболезнования в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе в конце прошлой недели. В Еврокомиссии назвали это "нормальной дипломатической практикой".

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