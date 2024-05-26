Врачи рассказали о состоянии здоровья Фицо после огнестрельного ранения

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, улучшилось.

Об этом сообщили в больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, где сейчас находится Фицо, информирует "Европейская правда".

"После сегодняшнего заседания медсовета команда присутствующих врачей подтвердила субъективное улучшение состояния здоровья премьер-министра", – отметили в больнице накануне.

В воскресенье, 26 мая, врачи проинформировали, что состояние здоровья премьер-министра соответствует прогнозу, установленному медицинским консилиумом.

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В понедельник Фицо ждут новые обследования, добавили в больнице.

В прошлую среду в премьер-министра Фицо несколько раз выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула после окончания заседания правительства в городе Гандлова. Фицо остается в сознании и может общаться, его состояние улучшается, заявили ранее в больнице.

Судья оставил Цинтулу под стражей, постановив, что существует риск того, что он снова попытается напасть на Фицо. В случае признания его виновным ему грозит наказание от 25 лет до пожизненного заключения.

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