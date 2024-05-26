Лікарі розповіли про стан здоров’я Фіцо після вогнепального поранення

Стан здоров’я прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на якого 15 травня було скоєно замах, покращився.

Про це повідомили в лікарні імені Рузвельта в місті Банська-Бистриця, де зараз перебуває Фіцо, інформує "Європейська правда".

"Після сьогоднішнього засідання консиліуму команда присутніх лікарів підтвердила суб'єктивне поліпшення стану здоров'я прем'єр-міністра", – зазначили в лікарні напередодні.

У неділю, 26 травня, лікарі поінформували, що стан здоров'я прем'єр-міністра відповідає прогнозу, встановленому медичним консиліумом.

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У понеділок на Фіцо чекають нові обстеження, додали в лікарні.

Минулої середи в прем'єр-міністра Фіцо кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Цинтула після закінчення засідання уряду в місті Гандлова. Фіцо залишається у свідомості і може спілкуватися, його стан покращується, заявили раніше в лікарні.

Суддя залишив Цинтулу під вартою, постановивши, що існує ризик того, що він знову спробує напасти на Фіцо. У разі визнання його винним йому загрожує покарання від 25 років до довічного ув'язнення.

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