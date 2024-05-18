Покушение на премьера Словакии: суд принял решение в отношении нападавшего

Суд в Словакии в субботу постановил взять под стражу Юрая Цинтулу, который 15 мая совершил покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило словацкое издание Pravda.

Судья Специализированного уголовного суда согласился с ходатайством прокурора и принял решение о взятии обвиняемого под стражу.

Основанием для этого стало опасение относительно возможного побега подозреваемого. Судья не принял письменное обещание обвиняемого и отклонил ходатайство о надзоре со стороны офицера пробации и медиации.

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Обвиняемый имеет установленный законом срок для того, чтобы сообщить, будет ли он подавать жалобу на это решение, которое может рассмотреть Верховный суд.

Суд рассматривал вопрос о заключении под стражу Цинтулы около трех с половиной часов.

71-летнему Цинтуле грозит приговор в виде 25 лет или пожизненное заключение за покушение на премьер-министра Словакии.

Напомним, в субботу словацкие чиновники сообщили, что состояние Роберта Фицо после покушения на него 15 мая является стабильным, но тяжелым, и его транспортировка пока невозможна.

В пятницу Фицо, который получил несколько огнестрельных ранений, перенес вторую операцию.

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