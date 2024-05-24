В Германии арестовали подростка по подозрению в подготовке нападения на синагогу с ножом

Полиция юго-западной немецкой земли Баден-Вюртемберг в пятницу заявила, что арестовала 18-летнего подозреваемого по подозрению в сговоре с целью совершения нападения с ножом на посетителей синагоги в городе Гейдельберг.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DW.

По словам правоохранителей, следователи вышли на него после изучения доказательств, полученных ранее от другого подозреваемого.

Подростка подозревают в том, что он планировал нападение вместе с 24-летним сообщником, которого полиция задержала в начале этого месяца после того, как обыск в его квартире привел к насилию, сообщила полиция.

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"Во время нападения на синагогу обсуждали убийство одного или нескольких посетителей", – заявили правоохранители, добавив, что сообщники планировали "мученическую смерть", в результате которой они будут застрелены полицией.

Правоохранители провели обыск в доме старшего подозреваемого 3 мая в городке Бад-Фридрихсгалль. Когда офицеры находились в его квартире, мужчина внезапно сбежал через окно, прихватив с собой несколько кухонных ножей.

Полиция догнала его, но вместо того, чтобы положить ножи на землю, тот бросил один из них и побежал в сторону офицера. Полиция выстрелила в подозреваемого и арестовала его.

Судебно-медицинская экспертиза с использованием IТ-технологий обнаружила связь арестованного с 18-летним парнем, который живет в Вайнхайме, что недалеко от Гейдельберга.

По подозрению в заговоре с целью убийства впоследствии прокуратура Карлсруэ получила несколько ордеров на арест подозреваемого благодаря его переписке. В его квартире изъяли несколько компьютерных устройств и другие доказательства, отмечает полиция.

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