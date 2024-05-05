В Берлине избили мужчину с флагом Израиля

В немецкой столице Берлине напали на мужчину с флагом Израиля, который сидел на летней террасе одного из местных ресторанов.

Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на данные полиции, информирует "Европейская правда".

По данным правоохранителей, 34-летний мужчина сидел в пятницу за столиком на летней террасе ресторана в районе Моабит. На нем был израильский флаг.

Мимо него проехал неизвестный на электросамокате, остановился, сказал что-то враждебное об Израиле и ударил 34-летнего мужчину кулаком в лицо. Тот упал на землю, нападавший скрылся.

Реклама:

После нападения у 34-летнего мужчины пропал кошелек.

Сейчас полиция проводит расследование.

Недавно федеральный министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер призвала немецкие университеты решительно противодействовать антисемитизму.

Также накануне сотни людей вышли на улицы Гамбурга против исламизма и антисемитизма, за либеральные ценности и Основной закон