FT: США собираются снять запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии

Соединенные Штаты, как ожидается, отменят запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии, что может произойти в ближайшие недели.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, Вашингтон уже дал сигнал Эр-Рияду, что готов снять запрет на продажу оружия, который предыдущие администрации президента США обеспечивали в течение десятилетий.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в среду заявил, что США и Саудовская Аравия очень близки к заключению ряда соглашений о ядерной энергетике, безопасности и оборонном сотрудничестве, что является двусторонним компонентом более широкого соглашения о нормализации отношений с Эр-Риядом и Израилем.

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Впрочем, снятие запрета на продажу наступательных вооружений не было напрямую связано с этими переговорами, отмечает издание.

На прошлой неделе сообщалось, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия близки к окончательному соглашению о двустороннем оборонном пакте после того, как советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан добился значительного прогресса в переговорах с саудитами.

Она призвана стать частью более широкого соглашения, представленного премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который должен решить, стоит ли идти на уступки ради заключения соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что время заключения американо-саудовского соглашения неясно, а конечной целью президента США Джо Байдена является Палестинское государство, но поскольку Израиль воюет с палестинской террористической группировкой ХАМАС в Газе, заключение соглашения о создании этого государства в ближайшем будущем маловероятно.

Ранее в Белом доме заявляли, что США подпишут оборонный пакт с Саудовской Аравией только после того, как королевство нормализует отношения с Израилем.

Напомним, в конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Саудовскую Аравию обсудил создание Палестинского государства с арабскими странами.